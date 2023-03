CRESCER desenvolve actividade inserida nas celebrações do Dia do Pai

No passado dia 19 de Março, o CRESCER - Centro de apoio do Desenvolvimento Infantil e a Quinta da Caldeira - Equoterapia, a par das suas aulas de equitação com fins terapêuticos, desenvolveu actividades sensoriais com crianças para posteriormente presentearem o pai.

"O terapeuta do dia, dentro do picadeiro, foi o pai das nossas crianças, que puderam desenvolver as actividades com elas", refere uma nota de imprensa.

A brincadeira entre crianças e com os animais da quinta foi uma constante e os sorrisos das nossas famílias encheram a alma e o coração. Foi sem dúvida uma forma especial de comemorar o dia do pai ... e como diria uma das nossas crianças: "Foi o melhor Dia do Pai"". CRESCER - Centro de apoio do Desenvolvimento Infantil e a Quinta da Caldeira

E concluiu: "Este também é um dos objectivos do CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, promover actividades que possam criar oportunidades de partilha e de entreajuda, entre pais e filhos e também entre outras famílias