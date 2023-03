Protecção Civil aborda 'Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios'

Os empresários do Parque Empresarial da Cancela estão a participar numa acção de sensibilização promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, em parceria com a Madeira Parques Empresariais. Esta iniciativa decorre no âmbito do protocolo assinado no passado dia 23 de Janeiro, que tem como objectivo o desenvolvimento da cooperação e sensibilização conjunta entre as partes.

Esta Oficina de Proteção Civil com o tema 'Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios' pretende consciencializar os participantes para a importância de cumprir com a legislação em vigor relativamente a esta matéria.

O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil esteve presente na sessão de abertura, agradecendo aos formandos o interesse em participar nesta acção "que permitirá aumentar a segurança de todos os colaboradores e visitantes daquele parque".