Direcção Regional da Saúde deixa sugestões para uma boa higiene do sono

No âmbito do Dia Mundial do Sono, celebrado a 17 de Março, a Direcção Regional da Saúde (DRS) deixa algumas sugestões para uma boa higiene do sono.

Esta efeméride visa aumentar a consciencialização sobre a importância de dormir bem e optar por boas práticas de saúde do sono.

Segundo nota enviada, é explicado que o "sono é essencial para a saúde física, mental e psicológica, e, apesar de ser indispensável, é muitas vezes negligenciado devido ao stress, ao ritmo acelerado do dia-a-dia, a horários de trabalho irregulares ou outros fatores. No entanto, é essencial dormir bem para ser saudável e manter uma boa qualidade de vida. A National Sleep Foundation recomenda que os adultos durmam entre 7 a 9 horas por dia".

O sono é essencial para a nossa saúde mental, uma vez que nos auxilia a regular emoções, consolidar memórias e manter um bom desempenho cognitivo. Uma boa noite de sono ajuda a melhorar o humor, a reduzir o stress e a aumentar a sensação de bem-estar geral, enquanto uma noite de sono mal dormida poderá desencadear estados de irritabilidade, ansiedade e depressão. Direcção Regional da Saúde

É ainda referido que um sono fragmentado ou reduzido interfere ainda com a saúde física, uma vez que não permite a regeneração do corpo, aumenta a fadiga, dificulta a recuperação de energia, reduz a resistência e piora os tempos de reação. De modo que o inverso, ou seja, uma boa noite de sono, ajuda a prevenir doenças como a demência, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras.

Assim, a DRS deixa seis sugestões para uma boa higiene do sono: primeiramente deve manter um horário de sono regular, onde define uma hora fixa para dormir e para acordar. Poderá colocar um despertador para ir dormir, como lembrete.

Deve também evitar substâncias estimulantes algumas horas antes de dormir, como a nicotina e o café, assim como o consumo excessivo de álcool, pois pode privá-lo de um sono profundo e com qualidade.

O exercício físico é de extrema importância para a saúde, contudo e desaconselhado duas a três horas antes de dormir.

Opte por actividades relaxantes ao fim do dia, como ler, ouvir música, meditar, e evite os dispositivos electrónicos meia hora a três horas antes de dormir, uma vez que os mesmos são estimulantes para o cérebro e dificultam o adormecer, bem como a qualidade do sono.

E, por fim, se já apresenta dificuldade em dormir, evite as sestas durante a tarde, de modo a garantir uma boa noite de sono.

A concluir, a DRS afirma que "quando o sono é visto como uma prioridade, conseguimos levar uma vida mais saudável e gratificante".