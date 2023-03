"Envolvimento dos cidadãos é crucial para que se possa ter uma resposta rápida e eficaz" em Protecção Civil

No âmbito das comemorações do 'Mês da Proteção Civil', que se assinalam em Março, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal programou a realização de diversas actividades, envolvendo os munícipes na sua realização, para promover "uma consciencialização colectiva mais robusta e transversal sobre a importância do tema".

Foi o caso do Peddy-Paper 'Descobre o Risco', que se realizou este sábado no centro da cidade, envolvendo várias famílias, que, para "além de promover tempo de qualidade entre os pais e os filhos, permitiu a celebração, ainda que antecipada, do Dia do Pai, com a realização de uma atividade diferente, promovendo o desenvolvimento de competências e conhecimentos no âmbito da Proteção Civil".

O Peddy-Paper 'Descobre o Risco' foi criado para os munícipes descobrirem oito locais que são susceptíveis a riscos como aluvião, incêndio urbano e galgamento costeiro no Funchal, trabalhando de forma divertida a sua percepção de risco da cidade.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que participou na iniciativa, aproveitou a ocasião para realçar o trabalho que a autarquia está a desenvolver ao nível da Protecção Civil Municipal, com o reforço de meios e de melhores condições aos seus profissionais, de que é exemplo a recente deslocalização do serviço para as novas instalações, no reabilitado edifício municipal das Quebradas, em Santa Rita.

Bruno Pereira destacou também a grande relevância das ações de formação e de sensibilização realizadas.

No fim-de-semana passado, realizou-se um exercício comunitário no Núcleo de Proteção Civil Residente da Barreira, que visou avaliar os procedimentos de prevenção e emergência constantes no Plano de Emergência Local, e treinar uma evacuação organizada e segura da área de residência, privilegiando a prevenção através da proteção defensiva das habitações. Bruno Pereira, vereador com o pelouro da Proteção Civil Municipal

Para Bruno Pereira, “o envolvimento dos cidadãos é crucial para que se possa ter uma resposta rápida e eficaz, até porque são eles, os moradores, que acabam por intervir primeiro nos casos de emergência”.

Dois grandes eventos em novas tecnologias do socorro e segurança automóvel

Para além desta iniciativa, houve espaço para um seminário sobre a temática 'Risco Sísmico e Tsunami no Funchal', debatendo-se o tema com recurso ao conhecimento técnico-científico, sendo que o Município do Funchal se prepara para organizar, de 23 a 25 deste mês, através da corporação de Bombeiros Sapadores, dois grandes eventos com aplicação das novas tecnologias do socorro e segurança na indústria automóvel, nomeadamente o desmantelamento controlado de veículos com recurso a ferramentas hidráulicas, para os quais a marca francesa Renault, disponibilizou 8 novos exemplares. Também será feito um treino com a colocação da manta sobre um veículo de sucata, que será incendiado, com posterior extinção do incêndio, entre outros exercícios de demonstração, que irão ocorrer em contexto real, no Cais 8 do Funchal.