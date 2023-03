Protecção Civil recebeu Cadeia de Comando e Estado-Maior da Zona Militar da Madeira

Os militares da Cadeia de Comando e Estado-Maior da Zona Militar da Madeira (ZMM) visitaram, a 7 de Março, as instalações do Serviço Regional de Proteção Civil para conhecerem a missão, estrutura e organização do SRPC, IP-RAM assim como as metodologias de trabalho nas áreas de intervenção operacional desenvolvidas no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com nota enviada à imprensa, a Zona Militar da Madeira encontra-se a promover sessões de conhecimento multidisciplinar alargado, que visam dotar a cadeia de comando e o estado-maior da ZMM de conhecimento no âmbito da missão, atribuições e organização interna de diversas instituições regionais, permitindo uma mais ampla visão da realidade regional, motivo pelo qual visitaram o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM aproveitando este momento para estreitar as relações entre instituições.