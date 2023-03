Madeira Parques Empresariais promove formação na área da segurança contra incêndios em edifícios

A Madeira Parques Empresariais (MPE), no âmbito do protocolo assinado com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, que tem como objectivo o desenvolvimento da cooperação e sensibilização conjunta entre as partes, pretende implementar uma oficina de protecção civil com o tema 'Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios', para os empresários com empresas instaladas nos empresariais da MPE. A acção acontecerá na próxima terça-feira, 21 de Março, entre as 9 e as 13 horas, no auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira.

Esta formação tem como objectivo promover o cumprimento do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios. A acção visa essencialmente sensibilizar as comunidades dos parques empresariais em determinadas áreas, nomeadamente no cumprimento legal do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro que aborda o Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios em edifícios.

A concluir, os colaboradores das empresas receberão formação referentes ao Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios, sendo o modelo pedagógico preparado pela Serviço Regional de Protevção Civil, no qual terá a duração de 4 horas.