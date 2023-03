Cotação do Brent fecha em baixa todos os dias da semana e recua 12% acumulados

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou na sexta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,67%, para os 72,53 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,99 dólares abaixo dos 74,52 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent fechou em baixa pela quinta sessão consecutiva, o mesmo é dizer todos os dias desta semana, que encerrou com uma desvalorização acumulada de 12% em relação ao valor de sexta-feira passada, quando o colapso do Silicon Valley Bank começou a sentir-se nos mercados.

Apesar do contágio do nervosismo nas bolsas às matérias-primas, a consultora Capital Economics considerou que o impacto "não foi alarmante" até agora.

"Incluindo (os mercados) onde as quedas foram maiores, como o do petróleo, a volatilidade aumentou, mas até agora não alcançou níveis problemáticos e a liquidez não parece ter secado", avançou a consultora.