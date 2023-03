Provedor do Animal faz queixa contra o Governo. João Henriques de Freitas não concorda com o método utilizado para eliminar gatos no Areeiro. Fez participação à Ordem dos Veterinários e pondera recorrer à Justiça. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver nesta edição desta sexta-feira, como é o caso da Enxurrada de avisos. Nova derrocada na Fajã das Galinhas, no Estreito, fez três feridos, destruiu carros e forçou o realojamento de duas famílias. Há dez anos que há quebradas e “ninguém dorme descansado com medo de perder a vida a qualquer momento”, diz morador. Limpeza vai demorar uma semana.

Fique também a saber há 700 doentes renais à espera de consulta. Em entrevista ao DIÁRIO, o director da Nefrologia revela que o Serviço do SESARAM atendeu quase 1.100 utentes em 2022.

Na área da saúde, destaque também para o surto de covid no Hospital João de Almada.

Por fim, no desporto, 600 maritimistas vão apoiar equipa no Jamor. É a maior deslocação de sempre de adeptos verde-rubros em jogos da I Liga.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje