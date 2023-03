Cadáver encontrado no Ribeiro Seco é de idoso que estava desaparecido

Já é conhecida a identidade do corpo do homem que foi encontrado a 18 de Janeiro na Ponte do Ribeiro Seco, no Funchal.

Após terem sido realizadas as perícias para aferir a identidade do cadáver, foi concluído que se trata de Emanuel Martins Freitas, o homem de 70 anos que estava desaparecido desde 14 de Dezembro, confirmou ao DIÁRIO a família.

À família o DIÁRIO endereça sentidas condolências.