"Escuto" volta ao Monte com Leda Pestana

No âmbito do projecto "ES.CU.TO", a estação do Monte irá acolher no dia 18 de Março, às 11 horas, a primeira de três sessões da actividade destinadas às famílias, "Conto Contigo no Monte", com a contadora de histórias Leda Pestana.

"Conto Contigo no Monte" consiste numa narração oral que aborda histórias e lendas através de livros-objecto, como também os livros 'fora da caixa'.

As histórias englobam os populares carrinhos de cesto, as viagens de comboio e uma grande diversificação de histórias sobre o património cultural regional, mais concretamente, a história do Monte.

O Projeto de Educação e Mediação Cultural ou 'ES.CU.TO', coordenado por Andreia Baptista, propõe uma grande diversidade de actividades para diferentes idades, com o uso de oficinas, espectáculos, visitas, exposições e formações.

Todas as actividades do 'Escuto' são de entrada gratuita, apenas implicando uma inscrição prévia.