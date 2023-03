Muitas nuvens na Madeira este sábado

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 18 de Março, são de períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas terras altas.

Segundo o IPMA, hoje o vento deve soprar fraco a moderado, 10 a 30Km/h, de Nordeste, soprando por vezes forte, até 40Km/h, nas terras altas.

Em particular no Funchal, é de esperar, também, céu geralmente muito nublado e vento fraco, inferior a 15Km/h. Os termómetros vão registar máximas de 22°C no Funchal e 20°C no Porto Santo, e mínimas de 15°C em ambas as localidades.

Em relação ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros na Costa Norte; e ondas do quadrante Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros na Costa Sul. A temperatura da água do mar fixar-se-á no 19/20°C.