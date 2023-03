Acidente grave com várias viaturas na Via Expresso para a Camacha

Aconteceu, há instantes, um grave acidente envolvendo várias viaturas na Via Expresso para a Camacha.

Ainda não são conhecidos muitos pormenores, apenas sabe-se que, no túnel antes da saída para as Eiras, encontram-se vários meios de socorro dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, EMIR e PSP, uma vez que as primeiras informações indicam para a existência de vários feridos, possivelmente com graves ferimentos.

Ver Galeria Fotos Marcelo Ferreira

Sabe-se também que devido às operações de socorro, teve que ser efectuado o encerramento da via expresso naquela zona, nos dois sentidos de trânsito.