IL defende que reforço da educação democrática deve constituir uma prioridade política

A Iniciativa Liberal participou na conferência/debate com o tema 'Democracia e Instituições Democráticas', promovida pelo Clube de Debate e Oratória da Escola Secundária Jaime Moniz, que reuniu representantes dos diversos partidos com assento parlamentar regional e jovens estudantes para um debate centrado nos desafios da democracia, da participação cívica e do funcionamento das instituições democráticas.

Foram convidados para a iniciativa Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal, Jessica Teles, deputada do JPP, e Célia Pessegueiro, presidente Regional do PS.

Segundo nota à imprensa, a IL considera que iniciativas desta natureza assumem particular importância num contexto de crescente afastamento dos cidadãos — especialmente dos mais jovens — da participação política e da confiança nas instituições públicas.

Segundo Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal na ALRAM, “a democracia enfraquece quando os cidadãos sentem que as instituições deixaram de responder aos seus problemas concretos ou que o sistema político está fechado sobre si próprio.”

Durante a conferência, o deputado liberal destacou a necessidade de reforçar mecanismos de transparência, responsabilização política e renovação democrática, defendendo que a qualidade da democracia depende diretamente da capacidade das instituições manterem independência, abertura e proximidade em relação aos cidadãos.

Sublinhou, igualmente, a importância da descentralização política, considerando que decisões tomadas mais próximas das populações permitem maior escrutínio democrático e maior participação cívica, desde que acompanhadas por responsabilidade fiscal e transparência.

No debate com os estudantes, Gonçalo Maia Camelo alertou ainda para os riscos associados à excessiva burocracia e à perpetuação prolongada do mesmo poder político, defendendo limites de mandatos mais rigorosos e reformas que aproximem eleitos e eleitores.

“O afastamento dos jovens da política combate-se com mais educação cívica, mais liberdade e mais oportunidades reais de participação. Os jovens precisam de sentir que a política consegue produzir mudança concreta e não apenas preservar estruturas instaladas”, sustentou.

A IL reiterou a defesa de uma imprensa livre e independente enquanto elemento central do escrutínio democrático, alertando para a necessidade de garantir pluralismo e independência económica dos meios de comunicação social.

Para o partido, debates com jovens estudantes representam uma oportunidade essencial para estimular pensamento crítico, participação democrática e literacia política, contribuindo para uma cidadania mais informada e mais exigente.

“A democracia liberal assenta, acima de tudo, na protecção da liberdade individual, na limitação do poder do Estado e na existência de instituições fortes e independentes. Sem isso, a confiança degrada-se e a democracia fragiliza-se”, concluiu o deputado liberal.

Por fim, a Iniciativa Liberal considera que o reforço da participação cívica e da educação democrática deve constituir uma prioridade política, defendendo uma sociedade mais livre, mais transparente e mais aberta à participação das novas gerações.