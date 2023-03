Um ferido grave e dois ligeiros no acidente na via expresso da Camacha

O acidente que aconteceu, há instantes, no túnel da via expresso que vai para a Camacha envolveu cinco viaturas e provocou três feridos, um deles grave.

Socorridos pelos diversos meios de socorro presentes no local, todos os feridos já foram transportados para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, o alerta foi dado pelas 21h05 e de imediato foram mobilizados 12 operacionais auxiliados por duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e um veículo de apoio, aos quais ainda se juntaram os restantes elementos das equipas da EMIR, Cruz Vermelha, PSP e Protecção Civil Municipal.

Enquanto ainda procedem as operações de limpeza, as duas vias de trânsito no túnel antes da saída para as Eiras permanecem encerradas.