Hotelaria com aumento real dos salários

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 18 de Março, vai para o sector da hotelaria, que conta com um aumento real dos salários. Perto de seis mil trabalhadores vão passar a receber mais 62 euros, independentemente do seu nível remuneratório. Um acordo entre a ACIF e o Sindicato passa a abranger todos os profissionais do sector, com a publicação de portaria de extensão.

Destaque, também, para o Presidente da República, que está de visita à Madeira, mas voltará em breve para ouvir os partidos e decidir a data das Eleições Regionais. Sobre a recusa da Madeira em aceitar as restrições do programa ‘Mais Habitação’, Marcelo Rebelo de Sousa sabe que a Região fundamenta a sua posição com a especificidade turística e habitacional, mas, por agora, não se compromete.

A grande entrevistada de hoje é Catarina Castro, que fala ao DIÁRIO sobre o presente e o futuro da SEDES Madeira, cuja sede é hoje inaugurada pelo Presidente da República. Leia, ainda, sobre a campanha que entra em campo para alertar contra as drogas; e sobre o Provedor do Animal, que exerce, na edição de hoje, o seu direito de resposta, relativamente à manchete de sexta-feira, 17 de Março.

