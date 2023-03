Madeira Fantastic Film Festival 2023 atrai 280 participantes de todo o Mundo

De 14 a 18 de Março, o Auditório da Reitoria-Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira servirá de palco à sétima edição do Madeira Fantastic FilmFest, o primeiro evento regional dedicado ao cinema dos géneros fantástico, thriller e terror.

A produção do festival esta ligada ao Cinema 4 Latas Coop.V., entidade cultural responsável pela organização do Rural FilmFest, que ocorre na localidade em Espanha. Foi acolhida pela Universidade da Madeira e pelo Clube Universitário de Cinema, pela Associação de Filme, Televisão e Multimédia da Madeira (AFTM) e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal que possibilitaram conjuntamente a realização desta sétima edição cuja direção operacional se encontra a cargo de Nohelia Rodrigues Andrade, Jaume Quiles e Alberto Gutierréz.

A destacar nesta edição do MFFF o número de inscrições que chegou às 282, tudo na expectativa de ser a melhor curta-metragem nacional e internacional, melhor longa-metragem internacional e melhor curta-metragem madeirense sendo as categorias em competição.

O “elevado nível de qualidade dos trabalhos submetidos para apreciação e seleção”, refere a direção do festival, que recebeu

“inscrições de todo o mundo através da plataformas Filmfreeway e Festhomesendo que o maior número de inscritos tem origem em Espanha, Estados Unidos da América, seguidos da França, Alemanha e Portugal.

Na seleção oficial “Melhor Curta Nacional” estão a competir seis produções: Catisfaction de André Marques Almeida. Echoes of Birdsongs de Luís Melo, Kafka's Doll de Bruno Simões, Sulis de Ricardo Leite, The Muppet-Face de Ricardo Machado e When the Earth Bleeds de João Vicente Morgado.

Na categoria “Melhor Curta Madeirense “: A Farewell Theme de Pedro Henrique Melo e Home Alone de Virgílio Jesus. Mais 13 curtas-metragens e 2 longas na categoria de Melhor Curta Internacional” e “Melhor Longa Internacional”.

Todas as exibições são gratuitas e o público pode votar no seu filme favorito e, assim, premiar o Prémio Z.

O Júri da “Categoria Nacional” ficará a cargo do Professor da UMa Carlos Valente e Maria João Gouveia, apresentadora do MFFF e na “Categoria Internacional” Pedro Pão, diretor Screenings Funchal.

CALENDARIZAÇÃO:

DIA 14,15,16 e 17 MARÇO

- 19 horas: FILMES A COMPETIÇÃO MFFF

DIA 18 MARÇO

- 20 horas: Premiação MFFF