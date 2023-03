Duas pessoas atropeladas em acidente grave na rua de 5 Outubro

Aconteceu, há instantes, um acidente grave na rua 5 de Outubro no Funchal.

Alegadamente uma viatura terá atropelado duas pessoas que se encontravam a atravessar uma passadeira, deixando-as feridas com alguma gravidade.

Do que foi possível apurar, as duas raparigas, com idades compreendidas entre os 20 e 16 anos, apresentam ferimentos na coluna e nos membros inferiores.

No local encontra-se um grande aparato de meios, com equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, EMIR e PSP.