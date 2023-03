Calado referiu importância do prolongamento da Pontinha para proteger o Funchal em caso de 'tsunami'

Na abertura do seminário 'Risco Sísmico e Tsunami no Funchal', que decorre esta manhã na Sala da Assembleia Municipal, na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado recordou a importância do aumento do molhe da Pontinha, que visava não só questões económicas e turísticas, mas também proteger a baixa e centro da cidade dos risco de 'tsunami', um projecto que não foi aprovado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Quando há três anos começamos a delinear o programa do novo PRR, que está neste momento a ser implementado, na altura o ministro que apresentou o PRR a nível nacional elaborou como um dos temas fundamentais o mar como sendo uma das áreas prioritárias. Nós defendemos logo desde o início a necessidade de protegermos a parte sul marítima aqui da nossa cidade e defendemos o projecto da ampliação do molhe da Pontinha em mais de 400 metros, num investimento de 6 milhões de euros. Na altura defendemos como uma necessidade de reforçar a protecção da baixa da cidade. Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca referiu que espera que "mais tarde, um dia, seja possível defender esse projecto".

Na ocasião, o presidente da CMF referiu o que tem sido feito pela autarquia, mas também pela Região, nomeadamente no que se refere à "valorização e qualificação" dos recursos humanos, meios e equipamentos na protecção civil e bombeiros. Segundo o mesmo, este é um investimento necessário e que exige "trabalho e visão estratégica".

O presidente da CMF elogiou ainda o "profissionalismo" e o "papel fundamental" do Serviço Municipal de Protecção Civil e os Bombeiros Sapadores pelo trabalho que têm realizado não só diariamente no socorro que prestam à população, bem como nas grandes intempéries que têm assolado a Região (desde o 20 Fevereiro aos incêndios), a que se junta o trabalho realizado em termos de informação, à população, sobre os diversos riscos e situações de emergência, preparando-a para enfrentar melhor todas estas situações.

Este seminário encontra-se inserido na programação de 'Março, Mês da Protecção Civil', organizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil da Câmara Municipal do Funchal.