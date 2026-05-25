Regiões da Madeira e dos Açores juntas pelo fortalecimento da Autonomia Regional

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira marcou presença na Sessão Solene Comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada, um momento que serviu para reflectir sobre os desafios futuros das Regiões Autónomas e de reafirmar o compromisso conjunto com o fortalecimento da Autonomia Regional.

A participação de Rubina Leal revestiu-se de especial significado por representar o reconhecimento do percurso de afirmação política, institucional e democrática trilhado pelas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores ao longo das últimas cinco décadas.

Além disso, de acordo com o seu gabinete, simbolizou a "importância da Autonomia enquanto instrumento fundamental de desenvolvimento, proximidade e valorização das especificidades insulares, reforçando os laços históricos e institucionais entre os dois arquipélagos".