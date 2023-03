Conselho Regional do PSD-Madeira reúne-se a 25 de Março no Porto da Cruz

O Conselho Regional do PSD-M reúne-se, a 25 de Março, pelas 10 horas, no Centro Cívico da freguesia do Porto da Cruz, naquela que será a primeira reunião magna deste órgão, este ano, que será de eleições de grande exigência.

Conforme revela o DIÁRIO na sua edição impressa de hoje, é previsível que, à luz da sua periodicidade regular, o Conselho Regional do PSD-M se venha a reunir pelo menos mais uma vez, antes da Festa do Chão da Lagoa.

Será um Conselho Regional que deverá ficar marcado pelos apelos à unidade na ação e à mobilização de todos os militantes para a vitória nas próximas Regionais - nas quais o partido já assumiu, publicamente, querer vencer com maioria absoluta - mas, também, "para reconhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, em continuidade, pelas várias estruturas do PSD-Madeira, um trabalho de proximidade que nem sempre é visível mas que é essencial para os resultados que se pretendem alcançar, em estreita ligação com a população".