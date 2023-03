Reunião do Conselho Municipal para a Igualdade marca Dia da Mulher em Santa Cruz

Foi com uma reunião do Conselho Municipal para a Igualdade e com uma oficina pelo Serviço Educativo da Casa da Cultura que a Câmara Municipal de Santa Cruz assinalou o Dia Internacional da Mulher, com o mote 'Grandes Mulheres que nos inspiram'.

Na oficina participaram os alunos de uma turma de 7º ano da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com alunos entre os 12 e os 13 anos, tendo os mesmo sido convidados a pensar na circunstância de estarmos rodeados "por grandes mulheres que, todos os dias, fazem muitas coisas, pequenas ou grandes, que nos inspiram”.

A actividade começou com uma conversa sobre mulheres inspiradoras que diariamente marcam o quotidiano actual, tendo os alunos sido, posteriormente, convidados a escolher uma figura feminina que os inspirasse, devendo explicar, por escrito, o que é ser mulher, o que é a igualdade e o que é ser livre.