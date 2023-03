Morreu o actor Lance Reddick da série "The Wire" e da franquia "John Wick"

O ator norte-americano Lance Reddick, que protagonizou filmes e séries televisivas como "The Wire", "Fringe" e a franquia "John Wick", morreu sexta-feira aos 60 anos, anunciou a sua assessora.

Reddick morreu "subitamente" hoje de manhã, explicou a sua assessora, Mia Hansen, em comunicado, atribuindo a sua morte a causas naturais.

Conhecido por interpretar o tenente da polícia Cedric Daniels na série "The Wire" (2002), Reddick esteve recentemente envolvido na divulgação do quarto filme da saga "John Wick", onde interpretou o 'concierge' do Continental Hotel, Charon, e cuja estreia está marcada para 24 de março.

Reddick participou em mais de 100 projetos audiovisuais, incluindo a série de televisão "Bosch" (2014-2021) com o seu papel como Irvin Irving ao longo de mais de 60 episódios, ou "Fringe" (2008-2013), onde deu vida ao agente Phillip Broyles em 90 episódios.

Outra obra emblemática da sua carreira foi como detetive Johnny Basil, da série da HBO "Oz" (2000).

Mais recentemente, Reddick participou na série televisiva baseada no videojogo com o mesmo nome "Resident Evil" (2022), deu voz a personagens de animação de programas como "Farzar" (2022) ou "Paradise PD" (2020) e interpretou o pai do Batman, Thomas Wayne, no 'podcast' "Batman Unburied" (2022).

O ator norte-americano também tinha previsto participar no 'spin-off' de "John Wick" - " Ballerina" - atualmente em produção e estrelado por Ana de Armas.

Além disso, participou em projetos pendentes de lançamento, como "Shirley" de John Ridley, ou "White Men Can't Jump" de Calmatic.