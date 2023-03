Marcelo dá passeio até à Zona Velha

O Presidente da República chegou no final desta tarde à Madeira, para uma visita de 24 horas. Após o jantar com o presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia, Marcelo Rebelo de Sousa passeou pelo Funchal, até à Zona Velha.



Enquanto percorreu parte da Avenida do Mar e o jardim do Almirante Reis, Marcelo e respectiva comitiva passaram quase despercebidos. Ao chegar às imediações dos bares na Zona Velha, foi 'assaltado' por muitos locais e alguns turistas para as tradicionais 'selfies'.

Veja as imagens da visita do Presidente da República na Zona Velha: