Governo Regional investe 3,5 milhões na criação da @Madeira

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional de Informática da Secretaria Regional de Finanças, vai lançar uma plataforma digital denominada @Madeira com o objectivo de promover o destino.

Para o desenvolvimento da ferramenta tecnológica o executivo madeirense celebrou um contrato com a NOS Madeira, em conjunto com a NOS Comunicações, no valor de 3,5 milhões de euros (3.498.520,99 €), aos quais acresce o IVA. O projecto tecnológico será desenvolvido e implementado no prazo de três anos (36 meses).

@Madeira será uma plataforma digital com aplicação móvel que permitirá a promoção do destino e o planeamento de viagens com propostas de itinerários. Para tal, estarão disponíveis diversos operadores turísticos, actividades a realizar e itinerários, todos eles devidamente identificados pelo nome, localização, horário, contacto, bem como outros dados relevantes.

O projecto está inserido na estratégia de transição digital da Região, visando qualificar as empresas regionais como 'empresas digitais', numa perspectiva de promoção e de competitividade "ao nível do comércio eletrônico, da cibersegurança, da interacção com os seus clientes e capacidade de concorrerem globalmente".

A plataforma estará disponível ao público em geral em português e em inglês, sendo possível o acesso através de um computador, tablet ou telemóvel. Vão existir diversas formas de autenticação, tais como a criação de uma conta directamente ou com o Google e Facebook.

Na aplicação móvel os utilizadores poderão consultar os itinerários disponíveis, marcar como 'visitada' as actividades e classificar a experiência com uma pontuação.

A 'Aquisição de serviços de desenvolvimento e infraestrutura tecnológica para o projeto @MADEIRA' foi adjudicada ao consórcio 'NOS Madeira_NOS Comunicações' em Dezembro de 2022 depois de o concurso público, pelo preço base de 3,5 milhões, ter sido lançado em Setembro.