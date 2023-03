Ana Cristina Monteiro participa no Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa

A deputada do CDS-PP Madeira, Ana Cristina Monteiro, vai marcar presença na sessão de encerramento da reunião do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, que decorre hoje, em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Ana Cristina Monteiro destaca que este Conselho Regional é de "grande importância" para as nossas comunidades portuguesas, pois "além de ser uma entidade consultiva das necessidades e anseios da nossa diáspora, são reais representantes dos Portugueses residentes no estrangeiro".