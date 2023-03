Dia 25 de Março passa a ser assinalado como Dia Regional do Engenheiro

A Ordem dos Engenheiros da Região Madeira celebra no próximo dia 25 de Março, pela primeira vez, o Dia Regional do Engenheiro.

Tratando-se da primeira edição deste evento e assinalando a presença da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira há 37 anos, a direcção entendeu que seria pertinente e interessante debruçarem-se sobre este assunto.

Na cerimónia, que terá lugar na sede, Rua Conde Carvalhal n.º 23, pelas 15h30, para além de homenagearem os antigos presidentes desta instituição, vão também homenagear dois ilustres conterrâneos que se notabilizaram pelo seu percurso profissional, a professora Ana Teresa Freitas e o professor António Reis.

A Ordem assinalará igualmente todos os colegas que são membros há mais de 25 anos com a entrega de um pin de prata, numa celebração que contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Manuel de Almeida Santos.