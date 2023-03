1.ª fase da Unidade Local de Saúde do Porto Santo avança em Maio

Após autorização, em Dezembro último, para lançamento do concurso público da empreitada designada por «Unidade Local de Saúde do Porto Santo – 1.ª Fase - Estruturas e Fundações», o Conselho de Governo de hoje autorizou a adjudicação desta obra à proposta apresentada pelo agrupamento concorrente TECNOVIA - MADEIRA SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. / FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A., pelo preço contratual de € 4.288.000,00 (Quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil euros) e prazo de execução de 540 dias. A obra deverá ir para o terreno em Maio, tal como vem sendo avançado pelo Governo Regional.

A nova Unidade Local de Saúde será construída num terreno que fica localizado no eixo viário entre o centro da cidade do Porto Santo e o aeroporto da Ilha. O terreno tem cerca de 20.200m2 e o edifício terá uma área de 6194 m2, conforme dá nota a Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas.

O edifício será composto por duas unidades: a Unidade Local de Saúde, que ocupará grande parte do edifício, e a Unidade de Cuidados Continuados, que funcionará numa ala com autonomia própria, mas que poderá utilizar alguns dos serviços do restante edifício. Todas as possíveis valências poderão ser utilizadas mediante um acordo inicial que ambas as entidades celebrarão.

A UNIDADE LOCAL DE SAÚDE

O espaço desta Unidade ocupará uma área de 5250 m2 e foi desenvolvido tendo por base o programa fornecido pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e o SESARAM. Esta valência desenvolver-se-á num só piso e será composta pelas seguintes unidades funcionais e respetivas áreas:

- Serviço de Urgências – 1003 m2 – EMERGÊNCIA – Sala Zero. URGÊNCIA – Pré-triagem, Receção, 2 Salas de Observação, 2 espaços de tratamento, Sala de Pequena Cirurgia, Gabinete Médico, Sala de Trabalho de Enfermagem, Zona de Descanso, 2 Gabinetes, Farmácia, Arrecadações Equipamentos, Arrumos de Roupa. URGÊNCIA PANDÉMICA - 1 Sala de Observação/Colheita, 2 Isolamentos, Vestiários, Sujos, Is de apoio. EMIR – Sala de Estar/Copa, Espaço de Descanso, Gabinete de Relatórios

- Serviço de Internamento – 601 m2 - 16 camas - 4 enfermarias duplas, 1 enfermaria de pediatria dupla, 1 enfermaria de Cuidados Paliativos dupla, 1 enfermaria individual de Cuidados Paliativos, 1 enfermaria individual de Saúde Mental, 2 isolamentos individuais

- Bloco Técnico de Apoio – 1092 m2 – Administração, receção, Gabinete Administrativo, TAC, RX , Ecografia, Colheitas, Laboratório, Gabinete de apoio, Esterilização (2 - com barreira Sanitária), Biblioteca/reuniões, refeitório, Pátio, Sala de Espera

- Consulta Externa- 988 m2 – 13 Gabinetes Médicos (2 GM Estomatologia, 2 GM Oftalmologia, 1 GM Ginecologia, 1 GM Gastroenterologia, 1 GM Psicologia, 1GM Medicina Interna, 5GM gerais), 2 Salas de Tratamento, 2 Gabinetes de Enfermagem e Sala de Espera

- Medicina Física e Reabilitação – 372 m2 – 4 boxes individuais, 3 espaços de reabilitação sendo 1 de crianças, 2 Gabinetes, Vestiários, Receção e Sala de Espera

- Hemodiálise – 422 m2 - 8 postos de Hemodiálise, 1 quarto de tratamento positivo e 1 quarto de Diálise Peritoneal, 1 Gabinete Médico, Vestiários, Receção e Sala de Espera

- Área Industrial – 406 m2 – Central de Gases, Depósito de cadáveres, Central de Pressurização, Resíduos, Central Técnica, Central Térmica, Lavandaria – Sujos/Limpos - (barreira Sanitária-2 máquinas), Copa Geral, Armazém, Oficinas

- Zona Técnica – 458 m2 – (AVAC- acesso pela cobertura)

Envolvendo todo o edifício, foi criado um anel de segurança, uma rede viária que circundará toda a unidade. Junto às entradas de acesso a cada serviço foram criadas bolsas de estacionamento, sendo que no total estão previstos cerca de 99 lugares de parqueamento geral (funcionários e utentes), mais dois lugares para as ambulâncias, um para a EMIR e quatro para carros de fornecimentos.

A UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS

Esta Unidade ocupará uma ala do edifício com uma área de cerca de 945 m2, desenvolvendo-se num só piso. Nesta Unidade existem 4 quartos triplos, 2 quartos duplos, 3 quartos individuais e um quarto de isolamento, todos com uma ótima exposição solar e com uma instalação sanitária adaptada e privativa. Os serviços de apoio que complementam esta unidade são: um gabinete médico, dois postos de enfermagem, um compartimento para banho assistido, um refeitório/sala de estar, um atelier/oficina, um gabinete administrativo, receção, arrecadações diversas, vestiários para o pessoal, copa, sala de trabalhos, farmácia e um pátio.

Todos os serviços da Unidade Local de Saúde poderão ser utilizados pela Unidade de Cuidados Continuados mediante acordo entre as duas entidades e destacamos os seguintes: Medicina Física e Reabilitação, Hemodiálise e Lavandaria. Contudo, e em caso de necessidade, poderão utilizar os serviços médicos e de enfermagem.

Junto ao acesso a esta unidade existem estacionamentos que servirão quer os visitantes quer os funcionários deste serviço.