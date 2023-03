Crianças do Porto Santo 'abriram' oficina da Porta 33

A Porta 33 lançou as suas oficinas de criação colectiva no Porto Santo junto dos mais novos numa dinâmica pedagógica que decorreu ao longo de quatro dias repartidos entre o areal e a antiga Escola da Vila.

Para compreender melhor estas 'Histórias de Mar', o DIÁRIO esteve à conversa com a docente Catarina Oliveira, responsável pelo projecto que sensibilizou as crianças porto-santenses para as questões relacionadas com o oceano e a sua "protecção".

"A ideia foi levá-los à praia para eles escolherem objectos e criarem histórias. A relação com o mar passa muito por eles perceberem que têm de respeitar os outros", disse, acrescentando que a reacção dos mais pequenos não poderia ter sido melhor.

Acho que eles gostaram muito. No inicio ficaram um pouco assustados por irem à praia no Inverno, mas depois começaram a pedir para fazer várias construções - castelos e outras coisas - e depois trouxeram alguns objectos. Catarina Oliveira

Entre os dias 7 e 10 de Março foram vários os alunos das diversas escolas da Ilha Dourada que tiveram a oportunidade de participar nesta oficina de trabalho da 'Porta 33'.