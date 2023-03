UMa tem disponíveis 165 vagas na primeira fase de candidatura aos Mestrados

A Universidade da Madeira vai disponibilizar 165 vagas nos 15 cursos de mestrados disponíveis para o ano lectivo de 2023/2024. A primeira fase de candidaturas abriu esta quarta-feira, prolongando-se até 31 de Março.

O Mestrado em Engenharia Eletrotécnica é o curso com mais vagas disponibilizadas (40). Seguemse os Mestrados em Atividade Física e Desporto, Design, e Engenharia EletrotécnicaTelecomunicações, com 15 vagas; os Mestrados em Biologia Aplicada, Design de Media Interativos, Engenharia Civil, e em Gestão Hoteleira, com 10 vagas; os Mestrados em Bioquímica Aplicada, e Nanoquímica e Nanomateriais, com 8 vagas; os Mestrados em Ensino da Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário, Linguística: Sociedades e Cultura, Literatura, Cultura e Diversidade, e em Psicologia da Educação, com 5 vagas, e o Mestrado em Estudos Regionais e Locais, com 4 vagas

A UMa informa que haverá uma nova fase de candidaturas de 1 a 30 de Junho e outra de 15 a 22 de Setembro, para aqueles cursos que ainda apresentem vagas nessa altura.

Aos cursos referidos anteriormente, juntam-se, na fase de junho, os mestrados em Educação e Desenvolvimento Comunitário e em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (com 18 vagas cada), Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (12 vagas), Gestão (23 vagas), e Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-Estar (15 vagas). A fase de setembro incluirá os mestrados que naquele mês ainda tenham vagas disponíveis.

Os interessados podem candidatar-se exclusivamente na plataforma online da Universidade da Madeira.

Podem candidatar-se aos Mestrados da UMa, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, os titulares de um grau académico superior estrangeiro, e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que ateste capacidade para realização do ciclo de estudos.