Gestores menos optimistas e pela 1.ª vez num ano preocupados com Governo e política

A principal preocupação dos gestores portugueses é atualmente o "Governo e política", segundo o barómetro de fevereiro do Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas (FAE), superando pela primeira vez num ano os receios quanto à taxa de inflação.

Com 29,5% das respostas, a apreensão com o "Governo e política" ultrapassou, pela primeira vez desde fevereiro de 2022, a relacionada com a "taxa de inflação", que agora se encontra em segundo lugar.

Por sua vez, a preocupação com a "contratação, retenção de talentos" manteve-se em terceiro lugar no 'ranking', mas com um "ligeiro aumento" de 1% em relação a janeiro, correspondendo agora a 18,6% das respostas.

"Estes dados refletem as preocupações dos gestores em relação às decisões do Governo e às incertezas políticas, bem como a importância crescente de atrair e reter talentos em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo", sustenta o FAE num comunicado divulgado hoje.

Para o presidente do Fórum, Paulo Carmona, "estes números mostram o regresso de alguma apreensão quanto à estabilidade governativa, que se tinha dissipado em fevereiro de 2022 após a conquista da maioria absoluta".

"Para os gestores portugueses, a questão conjuntural da inflação trocou com o tema do Governo e suas políticas, permanecendo em terceiro lugar a questão mais vasta e estrutural da dificuldade de contratação e retenção de talentos", refere, citado no comunicado.

Ainda de acordo com o Barómetro dos Gestores do FAE, o otimismo dos gestores de empresas manteve-se negativo em fevereiro, com 2,85 pontos, subindo "ligeiramente" em relação ao mês anterior (2,82).

O FAE é, desde 1979, a associação representativa dos gestores portugueses, afirmando contar entre os seus associados com "os administradores e gestores das maiores empresas portuguesas, incluindo 12 CEO [presidentes executivos] do atual PSI".

O Barómetro Mensal dos Gestores Portugueses baseia-se num inquérito mensal aos associados do fórum sobre o que mais preocupa os gestores e administradores de empresas para os 12 meses seguintes, incluindo também o nível de otimismo e pessimismo para esse período.

Com as respostas -- numa média entre 170 a 210 -- o FAE constrói um barómetro mensal que indica, mensalmente e numa série longa, a evolução das preocupações e do otimismo dos gestores portugueses.