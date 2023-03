Populares salvam jovem de 15 anos no miradouro do Pináculo

Um grupo de populares salvou, esta tarde, uma jovem de 15 anos que se encontrava na zona do Miradouro do Pináculo, no Funchal.

A rapariga que alegadamente estaria algo perturbada foi amparada pelo grupo de pessoas, que agiu de forma rápida, conseguindo assim evitar uma tragédia.

Os populares não só não deixaram a jovem atravessar a varanda, como conversaram e permaneceram com ela até à chegada da polícia e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que em seguida procederam ao seu transporte para o hospital.