"Foi um milagre" a derrocada não ser mais grave

Duas derrocadas no espaço de 10 minutos apanharam várias pessoas na paragem do autocarro que esperavam cerca das 7h10 quase no final da estrada da Fajã das Galinhas.

Pelas informações chegaram de moradores o desprendimento de pedras aconteceu no sítio do Curral Velho, um pouco antes do final da estrada da Fajã das Galinhas, num sítio onde, "desde sempre", caem mais pedras.

As pedras caíram exactamente junto à paragem do autocarro e, diz quem viu, "é um milagre apenas três pessoas terem ficado feridas". Aparentemente os ferimentos são ligeiros.

Contudo, a estrada ficou intransitável - é possível ir a pé até as casas por veredas - num sítio onde vivem cerca de 100 pessoas.

A Câmara Municipal deverá empenhar os meios para limpar a estrada dos pedregulhos o mais brevemente possível, sendo aventada a possibilidade de serem enviados para o local rocheiros para avaliarem o talude na Fajã das Galinhas, muito provavelmente os que estão nos trabalhos no sítio dos Anjos, na Ponta do Sol.