Três feridos causados pela derrocada a caminho do Hospital

Os três feridos de uma derrocada ocorrida esta manhã na Fajã das Galinhas já estão a caminho do Hospital, a bordo das três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A última informação recolhida não permite perceber a gravidade dos mesmos, mas acrescenta-se que eram pessoas que estavam a aguardar o autocarro da manhã, quando se deu a derrocada.

Segundo relato de uma testemunha as pedras caíram do cimo da rocha na Fajã das Galinhas, tendo ficado pelo menos um carro preso entre as pedras. Há relatos de choro e grande agonia, dado o ocorrido, com pessoas sob as pedras e gritos de dor.

Os serviços municipais e a PSP também estão no local para avaliar a situação, nomeadamente se há risco de mais quedas de pedras.