Aberta 1.ª fase de pré-inscrições para novos alunos do Conservatório da Madeira

A primeira fase de pré-inscrições para novos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode encontra-se aberta até ao dia 26 de Março. Os interessados podem inscrever-se através do site do próprio Conservatório.

Já as renovações de matrícula estarão disponíveis entre os dias 27 de Março e 10 de Abril. A oferta formativa inclui o Ensino Artístico Especializado, o Ensino Profissional e os Cursos Livres em Artes.