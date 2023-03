Vítima mortal de acidente em Câmara de Lobos é natural de Moçambique

O corpo do homem que faleceu esta manhã na sequência de um acidente de viação da saída da via rápida, em Câmara de Lobos, logo antes do acesso à Estrada João Gonçalves Zarco, está neste momento a ser retirado do local.

Segundo o DIÁRIO apurou no local, trata-se de um homem natural de Moçambique que supostamente se dirigia para o trabalho com outros quatro colegas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, os outros feridos foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal.

A saída da via rápida continua encerrada ao trânsito para trabalhos de limpeza.