Um morto e quatro feridos em despiste à saída da Via Rápida

O despiste de uma viatura ocorrida esta manhã na zona da Ponte dos Frades, mais precisamente na Estrada João Gonçalves Zarco à saída da Via Rápida (e não na Via Rápida como inicialmente indicavam as primeiras informações), em Câmara de Lobos, causou uma morte e quatro feridos.

No local estão a EMIR e a PSP, bem como ambulâncias e meios de socorro de três corporações, os Voluntários de Câmara de Lobos, os Voluntários Madeirenses e os Sapadores do Funchal.