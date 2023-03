400 atletas na 'II Corrida de São Lourenço' em Machico

A segunda edição da 'Corrida de São Lourenço', que está inserida no calendário do 'Madeira a Correr', vai para a estrada no próximo dia 17 de Março, sexta-feira, e irá contar com um total de 400 atletas.

Na apresentação da prova, que decorreu na Junta de Freguesia do Caniçal, foi explicada que a competição será por 350 atletas na distância mais longa, ultrapassando os números da primeira edição, enquanto nos escalões de formação irão participar 50 atletas.

Esta prova, organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, terá três distâncias: prova destinada aos escalões de benjamins A (2014, 2015 e 2016) e benjamins B (2012 e 2013), com cerca de 520 metros; prova destinada aos escalões de infantis (2010 e 2011) e iniciados (2008 e 2009) com cerca de 900 metros e prova destinada aos escalões de juvenis (2006 e 2007), juniores (2004 e 2005), seniores e veteranos (atletas nascidos em 2003 ou antes) com cerca de 4.100 metros.

A entrega de troféus está prevista para as 20h45, no Largo do Centro Cívico do Caniçal.

A apresentação contou com a presença de Nuno Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, José Carvalho, vice-presidente da Associação de Atletismo da Madeira e de Emanuel Santos, presidente da Junta de Freguesia do Caniçal.