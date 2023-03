Acidente no Túnel do Pinheiro Grande causa engarrafamento

Um acidente ocorrido há cerca de uma hora no Túnel do Pinheiro Grande, na Via Rápida, mais precisamente no sentido Machico-Ribeira Brava, está a causar um enorme engarrafamento de trânsito. No local, entre quatro a cinco viaturas, e pelo menos duas vítimas.

No local estarão já ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, além da PSP e da Via Litoral, mas também terá sido mobilizada uma ambulância dos Sapadores de Santa Cruz.

Esta é, contudo, uma situação a acompanhar dado que, neste momento passam poucas viaturas de cada vez no local e para trás já são centenas em dupla fila.

A fila de trânsito já tem mais de 4 km e segundo a aplicação 'Info Vias' já chega à zona do Porto Novo, no Caniço.

Foto Google Maps

Neste momento, cerca das 10h00, continua o trânsito bastante complicado para quem quer chegar ao Funchal, pois há ainda abrandamento no trânsito a partir do Porto Novo/Tendeira e fila desde o Caniço de Baixo.