Bispo José Ornelas quer deixar presidência da Conferência Episcopal

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) não pretende continuar no cargo. O Bispo madeirense que lidera também a diocese de Leiria-Fátima, José Ornelas, "tem manifestado 'grande tristeza' com o facto de, nos últimos meses, estar a ser constantemente associado ao encobrimento de casos de abusos quando ocupava funções de provincial dos dehonianos", informa o Correio da Manhã desta quarta-feira, 15 de Março de 2023.

De acordo com a informação, "na próxima Assembleia Plenária da CEP, agendada opara os dias 17 a 20 de Abril, haverá eleições para este órgão e o mais certo é que o actual presidente não se recandidate", salienta a notícia, acrescentando que "há inclusive, no seio da Igreja, que defenda que as notícias que dão conta do alegado encobrimento de abusos por parte de D. José Ornelas (que o próprio sempre desmentiu) têm sido 'plantadas' precisamente com o objectivo de 'tramar' o actual líder do episcopado português".

D. José Ornelas assumiu o cargo há cerca de três anos e encetou o processo de verificação dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica.