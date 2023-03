Pérola Wine Fest atrai com mais de 400 vinhos diferentes

Começa hoje o primeiro de dois dias do evento vínico Pérola Wine Fest, organizado pela Pérola dos Vinhos no Savoy Palace, que já vai na sua 6.ª edição. Vão ser mais de 400 vinhos à prova de 35 produtores, um dos quais da Madeira e os restantes nacionais de Norte a Sul de Portugal, das mais variadas regiões vinícolas, tais como o Douro, o Dão, Alentejo, Tejo, entre outros, e vinhos como o Ervideira, Magno Vinhos, Quinta do Pragal, Marcolino Sebo, Casa Cadaval, Quinta de la Rosa, Sidónio Sousa, entre outros.

O sumptuoso Savoy Palace é o espaço que irá, mais uma vez, acolher os amantes dos vinhos, um evento que só foi interrompido em 2021 por causa da pandemia. As portas abrem-se hoje a partir das 15h00 e encerram pelas 20h00. Hoje o evento é mais direccionado ao público em geral e amanhã, segundo dia, estará virado para os profissionais da restauração e hotelaria.

Refira-se que o Pérola Wine Fest de 2023 conta com 35 produtores nacionais que, certamente irão surpreender os apreciadores de vinho com os mais de 400 diferentes opções à prova. A animação musical é também um dos pontos fortes deste evento, destacando grandes artistas madeirenses.

Hoje, Miguel Pires irá deliciar o público enquanto que na segunda, dia 6 de Março, a presença da inconfundível Cristina Barbosa irá certamente animar o ambiente. Os espectáculos começam pelas 17h00 até às 19h30.

Estes eventos que promovem experiências com vinho têm ganhado algum destaque e entram no gosto de muitos, pois prezam por trazer conhecimento e preciosos momentos de descontração. É o que tem ocorrido há cinco edições com este PWF e que, seguramente, este ano não deixará de agradar aos participantes.

Além disso, tendo como foco juntar produtores e consumidores de vinhos, numa partilha de novidades, experiências e novos vinhos, 'alimentados' inclusive por uma boa carta de petiscos. É que para uma melhor experiência de harmonização com o vinho e desfrutar em pleno, a organização tem por hábito juntar produtos regionais e gourmet, que estão presentes no evento.

Os bilhetes custam 12,50€ e podem ser adquiridos nas lojas 'Pérola dos Vinhos' na Rua da Alfândega, n.º 119 e ao lado do Hotel Pestana CR7 ou mesmo no local do evento, o Savoy Palace, na Avenida do Infante.

Refira-se que o Pérola Wine Fest teve início no Hotel Four Views, passou para o Museu de Imprensa, mas devido à afluência de público houve necessidades de procurar um espaço mais amplo. O ano passado já decorreu no Ball Room do Savoy Palace, que volta a receber os apreciadores de vinho de vários tipos, desde os espirituosos aos doces, os brancos e tintos, e inclusive espumantes que têm sido uma aposta forte dos produtores, pois o público começa a gostar cada vez mais.

Já agora, se não puder estar neste evento, despache-se pois o próximo evento é o 'Pérola on Board', que é uma prova de vinhos a bordo de um catamaran. É um evento que esgota rapidamente. Aliás, já há reservas a serem feitas com meses de antecedência. Terá lugar no dia 29 de Julho.

Outra agenda

Na agenda também pode encontrar outros eventos, nomeadamente de índole desportiva.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, afirmou hoje que o encontro de amanhã com o Marítimo, é "talvez o mais importante" desde que orienta os barcelenses.

O técnico dos 'galos' destacou ainda a evolução dos verde-rubros desde a chegada de José Gomes.

Apesar do ciclo de quatro jornadas sem derrotas, 'coroado' com o triunfo no Estádio do Dragão, perante o FC Porto (2-1), Daniel Sousa rejeitou "excesso de confiança" no seio do grupo de trabalho, prometendo, antes, uma equipa pronta para superar a "intensidade" que o conjunto treinado por José Gomes possa apresentar.

Já o técnico do Marítimo, José Gomes, lançou ontem a partida dos verde-rubros frente ao Gil Vicente, antes da viagem para o continente.

O técnico dos insulares deu a receita para vencer em Barcelos, pedindo aos seus jogadores cabeça para aquela que é uma nova final.

José Gomes que explicou de uma forma muito original a importância de seguir na senda dos resultados positivos depois do triunfo da última jornada diante do Santa Clara.

Marítimo e Gil Vicente que medem forças em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga, amanhã, às 15h30, em Barcelos. O desafio será transmitido na Sport Tv.

Já o Nacional recebe, na Choupana, o Sporting da Covilhã, numa partida agendada para as 14 horas.

O treinador Filipe Cândido destacou que toda a equipa está ciente das dificuldades que vai encontrar perante o último classificado, que tem protagonizado uma recuperação notável após a paragem do Mundial.

Your browser does not support the audio element.

O Nacional que ocupa a 14.ª posição, com 24 pontos, enquanto o Covilhã é último com 18.

Também hoje decorre a prova de atletismo denominada 'VII Circuito do Livramento – Dia da Mulher', que obrigará a alterações temporárias à circulação rodoviária.

A Câmara Municipal do Funchal informara na sexta-feira que, "devido à realização da prova de atletismo denominada 'VII Circuito do Livramento – Dia da Mulher'" seria "necessário proceder à interrupção do trânsito automóvel na Estrada do Livramento, troço compreendido entre a Estrada Luso Brasileira e a Estrada dos Marmeleiros, bem como na Rua 6 do Bairro do Livramento, entre as 09h00 e as 10h002.

"Todas as vias que dão acesso à Estrada do Livramento e Rua 6 do Bairro do Livramento ficarão condicionadas à circulação automóvel, pelo que, solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local", informando ainda que "a interrupção de trânsito será coordenada pela Polícia de Segurança Pública".

Pelas 10h00 terá lugar a I Etapa do Campeonato Escolas de Canoagem 2023, na baía do Porto do Funchal.

Decorre, também, na Vila da Camacha o 1.º Troféu de Orientação Vila da Camacha.

Pelas 10h30, o PS-Madeira realiza uma conferência de imprensa com a presença do líder regional, Sérgio Gonçalves, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Às 12h00, será a vez da CDU protagonizar uma iniciativa política, numa jornada de trabalho intitulada "Dar mais Força aos Trabalhadores", junto à Igreja Paroquial da Camacha.

Pelas 16h00 o CS Madeira recebe o Boavista da I Divisão de voleibol feminino, num jogo que terá lugar no Pavilhão da Escola Francisco Franco.

À mesma hora, 16h00, mas no Pavilhão do CAB, a equipa masculina recebe o Vitória de Guimarães em mais uma jornada da Liga de Basquetebol.

Efemérides

Saiba quais são os acontecimentos deste 5 de Março, Dia Mundial da Eficiência Energética

1501 - Data provável da partida da expedição de João da Nova, que descobriu as Ilhas de Ascensão e Santa Helena.

1766 - Conquistadores espanhóis tomam a colónia francesa de Nova Orleães.

1770 - Dia do massacre de Boston. O confronto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos EUA.

1827 - Morre Alessandro Volta, cientista italiano, inventor da pilha elétrica, responsável pela identificação do gás metano. Tinha 82 anos.

1858 - Nasce José Relvas, futuro dirigente Republicano, que proclama a República Portuguesa na Câmara de Lisboa a 5 Outubro de 1910.

1891 - Começa a publicar-se a terceira série do semanário satírico O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1917 - Morre, com 76 anos, Manuel de Arriaga, primeiro Presidente da República Portuguesa.

1922 - Estreia-se o filme de FW Murnau, "Nosferatu", marco da história do cinema e do expressionismo alemão.

- Cerimónia oficial de inauguração do Campo de Santa Cruz, que marca o arranque do novo campo da Associação Académica de Coimbra.

1925 - Golpe militar dirigido por três oficiais monárquicos que tentam ocupar o quartel general de Lisboa.

1932 - É criada a Academia Nacional de Belas-Artes, a partir das academias de Lisboa e Porto, fundadas em 1836.

1933 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.

1946 - O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.

1953 - Morre, aos 62 anos, o compositor Sergei Prokofiev, criador determinante na música do século XX.

- Morre, com 74 anos, o líder soviético José Estaline, construtor do Estado totalitário na URSS. Sucede-lhe Georgi Malenkov.

1969 - A cápsula Apolo-9 faz a primeira emissão televisiva do espaço.

1970 - Entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países.

1974 - Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, em Cascais. É aprovado o documento "O Movimento, as Forças Armadas e a Nação".

1977 - O Governo espanhol reconhece o direito à greve, suprimido 38 anos antes, na ditadura de Franco.

1986 - No início do XX Rali de Portugal, em Sintra, o carro de Joaquim Santos despista-se. Morrem três pessoas.

1996 - Os arquitetos portugueses João de Vasconcelos e Carlos Severo vencem o prémio Thyssen de Arquitetura.

2001 - Demite-se o ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

2004 - A proposta da regulamentação do Código Laboral é aprovada na generalidade, pela maioria parlamentar, na Assembleia da República.

2005 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, apresenta o plano de retirada das tropas sírias do Líbano.

2006 - Morre, com 88 anos, António Manuel Pinto Barbosa, economista, antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal.

2007 - Morre, com 79 anos, Ivo Lorscheiter, arcebispo emérito da cidade brasileira de Santa Maria, símbolo da luta contra a ditadura.

- Morre Yavan Delporte, autor de banda desenhada belga, antigo editor-chefe da revista Spirou. Tinha 78 anos.

2008 - O Parlamento britânico rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tratado de Lisboa da União Europeia.

- Morre, com 88 anos, o historiador Joel Serrão, autor de dezenas de títulos de história, nomeadamente o "Dicionário de História de Portugal".

2009 - O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, faz a primeira visita de Estado a Portugal.

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam em Bruxelas a um acordo de princípio com vista à extensão dos prazos para pagamento dos empréstimos solicitada por Portugal e Irlanda, no quadro dos respetivos programas de assistência financeira.

- Morre, com 58 anos, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez.

2014 - Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciam uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã, o maior predador terrestre desse período.

- Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.

2016 - O International Board, entidade que regula as leis no futebol, aprova, a título experimental, o recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos jogos.

- O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é reeleito líder dos sociais-democratas com 95% dos votos, a maior votação em qualquer eleição com candidato único no partido.

2017 - Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, o título que alcançara dois anos antes.

- Bruno de Carvalho é reeleito presidente do Sporting, ao vencer as eleições com 86,13 por cento dos votos.

- Morre, aos 78 anos, Kurt Moll, cantor alemão de ópera que se destacou na interpretação de Mozart, Wagner e Richard Strauss.

2018 - Morre, aos 86 anos, André S. Labarthe, cineasta francês ator e produtor, membro da primeira geração dos Cahiers du Cinéma, criador da série "Cinéastes de Notre Temps".

2019 - A justiça húngara decide extraditar Rui Pinto, criador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, para ser julgado.

2021 - O Papa Francisco inicia uma viagem de três dias ao Iraque, tornando-se o primeiro Papa a visitar o país, numa deslocação marcada pelas mensagens em defesa da comunidade cristã e apelos ao diálogo entre religiões e à paz no país e no Médio Oriente.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vence o prémio José Aparecido da Oliveira, atribuído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

- A portuguesa Auriol Dongmo conquista a medalha de ouro do lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, disputados em Torun, Polónia.

2022 - A Rússia anuncia um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovaja. A retirada de civis, que devia começar no final da manhã, "foi adiada por razões de segurança".

- Frederico Varandas é reeleito presidente do Sporting com 85,8% dos votos.

Este é o sexagésimo quarto dia do ano. Faltam 301 dias para o termo de 2023.

