Taxa de inflação na Madeira "está mais comedida do que em Portugal Continental"

Em reacção aos recentes dados do Barómetro anual da Deco Proteste que aponta que as famílias madeirenses estão entre as com "maior desafogo financeiro" do país, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que "significa uma coisa boa", denotando também que a taxa de inflação na Região, apesar de estar a crescer, está "mais comedida do que em Portugal Continental".

Tive a ver ontem os dados do mês de Fevereiro relativamente ao mês homólogo e, na Madeira, dá mais 4 décimas da taxa da inflação. Constatamos que, por exemplo, nos bens essenciais de alimentação o diferencial é favorável à Madeira, apesar de ter custos ligeiramente mais altos na taxa de inflação no alojamento turístico, transportes e outras áreas que estão a crescer muito em termos de procura. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Por outro lado, o governante voltou a insistir que nas reservas de cereais o Governo "está a meter 60 mil euros por mês", de forma a conter a subida do preço do pão e dos seus derivados.

"E agora com a medida 22 para os produtores regionais, nós vamos aplicar 3 milhões e 180 mil euros a 6 mil produtores regionais, no sentido de compensar o diferencial dos custos de factores de produção relativamente ao período homólogo de 2021", esclareceu.