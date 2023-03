Bernardo Sousa e Hugo Magalhães recebem ‘Cartão Branco’ da FPAK

A Direcção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), em sintonia com o presidente do CCD do Rally Serras de Fafe, que decorreu nos dias 10 a 12 de Março, entendeu distinguir com o ‘Cartão Branco’ os pilotos Bernardo Sousa (Madeira) e Hugo Magalhães (Fafe).

De acordo com uma publicação feita na sua página de Facebook, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting explica que "esta distinção prende-se com a conduta humana eticamente correcta, no que diz respeito ao auxílio prestado aos concorrentes acidentados Armindo Araújo e Luís Ramalho".

"O acidente cuja gravidade necessitou de uma intervenção médica urgente teve especial importância a actuação do piloto Bernardo Sousa e do navegador, Hugo Magalhães que, sendo os concorrentes que os seguiam na estrada, prestaram um imediato auxílio aos sinistrados, efectuando imobilização cervical, manobra que se revelou essencial e importante como primeira atuação", refere.

Por fim, explica que "o Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente correctas, praticadas pelos intervenientes na actividade desportiva".

"O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED - Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK", conclui a mesma publicação.