Atletas em destaque distinguidos com o Galo D' Ouro

Mais uma edição dos Galos D'Ouro, onde foram galardoados os atletas que estiveram em evidência na época desportiva anterior e simultaneamente celebrado o aniversário da Associação Desportiva Galomar.

Na respetiva cerimónia ocorreu igualmente a apresentação dos novos corpos sociais do clube, "uma alteração necessária para fazer face ao crescimento e desenvolvimento que o clube apresenta", conforme sublinham os responsáveis do Galomar.

"Estamos extremamente satisfeitos com a moldura humana que conseguimos juntar para esta cerimónia dos Galo D' Ouro que por si só reflete o crescimento da família Galomar. É uma das, se não a mais importante iniciativa que o clube organiza por ser o único momento do ano onde juntamos todas as modalidades, todos os atletas e todos os técnicos que representam a Associação Desportiva Galomar", sublinha o presidente da direcção, Ricardo Sardinha.

"O clube sentiu necessidade de reorganizar-se uma vez que tínhamos elementos que acumulavam várias funções dentro do clube o que originava a falta de disponibilidade para corresponder às reais necessidades do clube. Com este passo conseguimos equilibrar toda a equipa técnica e de coordenação e estruturar e reorganizar uma equipa de trabalho a nível da direção do clube", acrescenta.

"Como todos os clubes temos objetivos, sendo que no nosso caso em particular, perspectivamos um futuro de crescimento desportivo em termos qualitativos e em termos quantitativos. Contudo existem fatores muito importantes para que consigamos atingir esses objetivos, desde os apoios financeiros às necessidades de espaços desportivos para desenvolver as modalidades que clube possui. Gostaríamos muito que a Câmara Municipal de Santa Cruz valorizasse o trabalho que os clubes fazem no concelho e que de acordo com a atividade de cada clube, apoiasse logística e financeiramente as entidades desportivas", conclui.