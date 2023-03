Marítimo repudia “actos lamentáveis” ocorridos no jogo com o Benfica

O Marítimo vem, em comunicado, repudiar “os actos lamentáveis ocorridos no jogo de ontem, frente ao SL Benfica, nas bancadas do nosso estádio”. Neste contexto, diz o clube que “exige o devido respeito na sua Casa”, deixando depois alguns esclarecimentos.

Assim, assegura o Marítimo, que “todos os procedimentos de acesso ao jogo foram comunicados atempadamente”, sublinhando, contudo, que “verificou-se, lamentavelmente, que muitos adeptos do adversário não respeitaram os lugares indicados nos respectivos ingressos, ocupando, desta forma, zonas de emergência e lugares destinados aos sócios do Marítimo”.

Em virtude deste factos, lê-se ainda no comunicado que “foi solicitado, por parte dos elementos da organização do jogo, a intervenção da Polícia de Segurança Pública, para garantir as respectivas condições de segurança e os direitos dos nossos associados” mas, diz o Marítimo, “dada a inoperância da PSP e o desrespeito demonstrado aos sócios do Marítimo, alguns acabaram por, infelizmente, abandonar o estádio”.

O clube informa que vai solicitar uma reunião urgente com o Comando Regional da PSP e com a empresa privada “para que sejam tomadas as devidas providências”, terminando o comunicado por revelar que vai o Marítimo “rever a política de ingressos para determinados jogos".