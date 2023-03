Céu pouco nublado esta quarta-feira na Madeira

As previsões do IPMA para esta quarta-feira na Madeira apontam para céu pouco nublado ou limpo, aumentando a nebulosidade no final do dia.

Vento em geral fraco (até 20 km/h) do quadrante leste, tornando-se fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante oeste a partir do final da tarde.

Pequena descida de temperatura.

Quanto ao estado do mar: Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC