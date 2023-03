Trânsito condicionado em vários acessos viários

Uma enorme fila de trânsito está a condicionar, neste momento, a circulação na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na zona do Nó do Esmeraldo e saída para São Martinho. A fila estende-se desde o nó de Câmara de Lobos.

Há também grande constrangimento na zona do costume, entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, mas aparentemente sem incidentes a registar. Contudo, a fila cresce a cada minuto.

Recorde-se que ocorreu um acidente esta manhã à saída da Via Rápida em Câmara de Lobos, infelizmente com consequências trágicas.