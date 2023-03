Terceira edição do Trail da Calheta terá recorde de participantes

A terceira edição do Trail da Calheta decorre, no sábado, com mais de 360 inscritos. A competição volta a bater um recorde de participantes no total das duas provas.

Organizado pela Associação de Atletismo em parceria com o Clube Estrela da Calheta, o evento foi apresentando, esta terça-feira, numa conferência de imprensa que decorreu ao final da tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

António Quinta, responsável pela parte técnica, explicou que o Trail da Calheta volta a contar com duas provas para o Circuito Trail Madeira da época 2023/2023, uma mais longa, com cerca de 26 quilómetros, e outra mais curta e acessível, com 11,5 quilómetros. Ambas terminam na Vila da Calheta e garantem vistas magníficas.



“Será um dia cheio de cor e de vitalidade no concelho”, salientou Pedro Nogueira, do Estrela da Calheta Futebol Clube.

Já o presidente da Câmara Municipal da Calheta, revelou uma “enorme satisfação” por ver acontecer mais uma grande prova no concelho.

“Este será, efectivamente, um fim de semana de grande promoção para o concelho da Calheta, um concelho cada vez mais turístico, que está cada vez mais na moda nos mais diversos sectores e que nós queremos que também esteja na moda através do Desporto”, transmitiu Carlos Teles, lembrando “que a dinâmica desportiva tem sido muito alta” e que “os resultados falam por si”.

“A nossa intenção é que os jovens e os menos jovens pratiquem mais desporto”, prosseguiu, agradecendo por isso ao clube e a todas as entidades que apoiam esta prova.

O autarca destacou, de resto, a dinâmica que o Estrela da Calheta Futebol Clube tem tido, não só no atletismo mas também noutras modalidades, renovando o compromisso de continuar a apoiar este tipo de iniciativas.