Bispo do Funchal aceita demissão do cónego Manuel Martins

A Diocese do Funchal emitiu um comunicado, esta terça-feira, a dar conta que "o Bispo do Funchal aceitou o pedido de demissão do Ecónomo e Vigário Episcopal para o Património, o Reverendíssimo Sr. Cónego Manuel Martins por motivos pessoais".

"A Diocese do Funchal e o Sr. Bispo agradecem toda a sua dedicação e empenho ao serviço da Igreja Diocesana", acrescenta a nota.

"Continuará como Pároco de São Martinho. O Sr. Cónego Manuel Martins manterá as suas funções até nova nomeação de Ecónomo", conclui.