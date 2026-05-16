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Acidente na Ponte dos Socorridos provoca cinco feridos

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Foto DR

Um acidente ocorrido na via rápida, no viaduto dos Socorridos, no sentido Funchal - Câmara de Lobos, terá provocado, pelo menos, cinco feridos, envolvendo várias viaturas, há pouco.

Os pormenores do acidente ainda não são perceptíveis, mas o DIÁRIO apurou que há indicação de cinco vítimas, aparentemente, sem gravidade. Entre os feridos estará uma criança. No local estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Cruz Vermelha Portuguesa, por forma a socorrer as vítimas e proceder ao seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A fila de trânsito já se prolonga até à zona de São Martinho.

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