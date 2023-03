'Reflexão por um território insular mais sustentável' no Fórum Machico

O auditório do Forum Machico é o palco escolhido para, no próximo dia 17 de Março, receber a 1.ª Edição da Conferência ECOS Machico, que será dedicado ao tema '"Reflexão por um território insular mais sustentável'. De acordo com nota à imprensa, o principal objectivo passa por incentivar a partilha de conhecimentos e diferentes perspectivas sobre os desafios e as oportunidades do desenvolvimento sustentável insular.

O programa conta com oradores de diferentes formações académicas, ligados a instituições regionais e nacionais. José Rio Fernandes, Professor Catedrático da Universidade do Porto, fará a conferência de abertura com a comunicação intitulada 'Desenvolvimento, turismo e sustentabilidade: constatações, reflexões e sugestões'.

A Associação Insular de Geografia; a Direção Regional do Ordenamento do Território, a Direção Regional de Turismo; o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza completam o leque das instituições que apresentarão comunicações nesta conferência.

Trata-se de um evento de entrada livre, mas que carece de inscrição prévia até às 17 horas do dia 16 de Março.